Concerts Louhossoa samedi 27 septembre 2025.

Eglise Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27
Avec Buhaminak et Baionako Polifoniak.   .

Eglise Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

