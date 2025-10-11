Concerts lyriques exceptionnels Lieu-dit Les Aulnays Torcé-en-Vallée

Lieu-dit Les Aulnays Grange des Aulnays Torcé-en-Vallée Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Avec Mireille Delunsch (Soprano) à 14h30 et Pierre Gennaï (Baryton) à 17h. Accompagnés au piano par Manieke Hofmann et Lola Giry.

Goûter entre les deux concerts.

Tarifs 10€ le concert / 15€ les deux / Gratuit pour les moins de 12 ans.

Places limitées, réservation recommandée. .

Lieu-dit Les Aulnays Grange des Aulnays Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 69 68 38

