Concerts lyriques Idylles d’opéra Millau

L’association Les Contres Courants est heureuse de vous présenter les concerts lyriques de l’été 2025 avec « Lyrique en Aveyron » un programme mettant à l’honneur les plus beaux airs et duos d’opéra.

Le mardi 5 aout 2025 à 20h30 à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Rodez

Le mercredi 6 août 2025 à 19h30 à la Église Notre-Dame de l’Espinasse à Millau



Ces concerts en entrée libre (réservation fortement conseillée) sont intitulés s’inscrivent dans une démarche de démocratisation de l’art lyrique à travers le territoire aveyronnais.



Les concerts d’été 2025 réuniront quatre artistes d’exception

La victoire de la musique classique Marie-Laure Garnier, soprano,

Le ténor Kévin Amiel, il était encore en juin dernier sur la scène des chorégies d’Orange pour musique en fête diffusée en direct sur France3,

Le jeune talent Voix des Outre-mer Auguste Truel, baryton, initiateur des récitals lyrique en Aveyron

Kazuko Iwashima, pianiste accomplie, accompagnera les chanteurs tout au long de ce voyage musical.



Le programme Idylles d’opéra vous invite à un voyage au cœur des plus grandes passions lyriques. La soirée s’ouvrira avec un moment intense le duo d’amour de Tosca, dans lequel Marie-Laure Garnier et Kévin Amiel incarneront le bouleversant dialogue entre Mario et Tosca, dans une montée dramatique saisissante.

Chacun des solistes proposera ensuite des airs emblématiques du répertoire sacré et opératique.

Une soirée à la fois riche, sensible et passionnée, où les grandes pages de l’opéra prennent vie à travers des voix exceptionnelles.

Entrée libre mais réservation conseillée .

Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie

English :

The association Les Contres Courants is delighted to present the lyric concerts of summer 2025 with « Lyrique en Aveyron »: a program featuring the most beautiful opera arias and duets.

German :

Der Verein Les Contres Courants freut sich, Ihnen die Opernkonzerte des Sommers 2025 mit « Lyrique en Aveyron » vorstellen zu können: ein Programm, das die schönsten Arien und Duette der Opernwelt in den Mittelpunkt stellt.

Italiano :

L’associazione Les Contres Courants è lieta di presentare i concerti lirici dell’estate 2025 con « Lyrique en Aveyron »: un programma con le più belle arie d’opera e duetti.

Espanol :

La asociación Les Contres Courants se complace en presentar los conciertos líricos del verano 2025 con « Lyrique en Aveyron »: un programa con las más bellas arias y dúos de ópera.

