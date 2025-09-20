CONCERTS LYRIQUES tribunal de commerce Château Armieux Salon-de-Provence

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

CONCERTS LYRIQUES DANS LE SALON DE MADAME ARMIEUX

(Salle d’audience du Tribunal de Commerce)

Le Tribunal de Commerce, était au préalable la demeure de Mr & Mme Armieux. Madame était cantatrice, elle donnait chaque mardi un concert lyrique pour la bourgeoisie salonaise. C’est cet événement que les magistrats du Tribunal de Commerce souhaitent célébrer à l’occasion de ces deux journées.

Tout public

3 concerts par jour de 15 min environ proposés par Mezza Voce

