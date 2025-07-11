CONCERTS MA RÉGION VIRTUOSE Espace culturel René Cassin Fontenay-le-Comte

CONCERTS MA RÉGION VIRTUOSE

Espace culturel René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 2 – 2 – 12 EUR

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

L’événement musical phare porté par la Région des Pays de la Loire Ma Région Virtuose revient du 23 au 25 janvier 2026 à Fontenay-le-Comte !

Trois jours pour vibrer au rythme des plus grandes partitions interprétées par les meilleurs orchestres.

7 concerts… plus de 200 musiciens, venant d’Europe, sont attendus sur les scènes de l’Espace culturel René Cassin-La Gare, confirmant la vocation du festival célébrer la musique classique du monde entier et dans toute sa diversité.

Réservation de la billetterie à partir du 12 décembre 2025 à l’Espace Culturel René Cassin La Gare ou en ligne. .

Espace culturel René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Ma Région Virtuose, the flagship musical event organized by the Pays de la Loire region, returns to Fontenay-le-Comte from January 23 to 25, 2026!

