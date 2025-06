Concerts Map’n’Roll – Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy 20 juin 2025 18:00

Meurthe-et-Moselle

Concerts Map’n’Roll Rue Albert 1er Parc de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Concerts dans le parc, mapping sur la façade du château, restauration… Un événement spécial fête de la musique, concocté en partenariat avec les étudiants du DNMADE Nancy Spectacles du lycée Daunot.Tout public

0 .

Rue Albert 1er Parc de Graffigny

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage tours and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive and well in Nancy and its Metropole.

Concerts in the park, mapping on the château facade, catering? A special fête de la musique event, concocted in partnership with DNMADE Nancy Spectacles students from Lycée Daunot.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Konzerte im Park, Mapping auf der Fassade des Schlosses, Restaurants? Eine spezielle Veranstaltung zum Musikfest, die in Zusammenarbeit mit den Schülern des DNMADE Nancy Spectacles des Lycée Daunot ausgearbeitet wurde.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax nelle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Concerti nel parco, mapping sulla facciata del castello, ristoranti? Un evento speciale, la Fête de la Musique, realizzato in collaborazione con gli studenti di DNMADE Nancy Spectacles del Lycée Daunot.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas del patrimonio y momentos de relax en torno a las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Conciertos en el parque, mapping en la fachada del castillo, restaurantes.. Una Fiesta de la Música especial, organizada en colaboración con los alumnos de DNMADE Nancy Spectacles del Liceo Daunot.

L’événement Concerts Map’n’Roll Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-06-15 par DESTINATION NANCY