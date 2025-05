Concerts Marc Loy en duo – La Ferté-Vidame, 6 juin 2025 20:00, La Ferté-Vidame.

Eure-et-Loir

Concerts Marc Loy en duo 16 Rue Jean-Joseph de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2025-06-06 20:00:00

fin : 2025-06-06 22:00:00

2025-06-06

Concert avec Marc Loy en duo. Un très bon moment en perspective à partager en famille ou entre amis. Possibilité de restauration sur place.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 12 54

English :

Concert with Marc Loy in duo. A great time to share with family and friends. Catering available on site.

German :

Konzert mit Marc Loy im Duo. Ein sehr schöner Moment in Aussicht, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können. Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Concerto con Marc Loy in duo. Un grande momento da condividere con la famiglia e gli amici. Catering disponibile in loco.

Espanol :

Concierto a dúo con Marc Loy. Un gran momento para compartir con la familia y los amigos. Catering disponible in situ.

