Concerts Martigue’s Jazz Route du port de Lavéra Martigues

Concerts Martigue’s Jazz

Mercredi 26 novembre 2025.

A partir de 19h. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

Le Martigue’s Jazz a lieu du 7 au 30 Novembre à Martigues. Le jazz est mis à l’honneur dans plusieurs lieux culturels de la ville.

Sur le devant de la nouvelle scène jazz manouche marseillaise en pleine ébullition, Basilic Swing s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, de la musique française et du jazz américain pour distiller une énergie musicale pleine d’émotions et sauvagement festive ! L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les racines du jazz manouche. .

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 07 32 41

English :

Martigue’s Jazz takes place from November 7 to 30 in Martigues. Jazz is featured in several of the town’s cultural venues.

German :

Das Martigue’s Jazz findet vom 7. bis 30. November in Martigues statt. Der Jazz wird an mehreren kulturellen Orten der Stadt gefeiert.

Italiano :

Il Jazz di Martigue si svolge dal 7 al 30 novembre a Martigues. Il jazz sarà protagonista in diversi luoghi culturali della città.

Espanol :

El Jazz de Martigue se celebra del 7 al 30 de noviembre en Martigues. El jazz será el protagonista en varios espacios culturales de la ciudad.

