Concerts Medianoche Artificial + Loukoumaki (Rebetiko) Café la Patte d’Oie Douarnenez

Concerts Medianoche Artificial + Loukoumaki (Rebetiko) Café la Patte d’Oie Douarnenez vendredi 13 février 2026.

Concerts Medianoche Artificial + Loukoumaki (Rebetiko)

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Concerts   .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts Medianoche Artificial + Loukoumaki (Rebetiko)

L’événement Concerts Medianoche Artificial + Loukoumaki (Rebetiko) Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ