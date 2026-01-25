Concerts Mendelssohn CHORUS 14 Eglise Saint-Jean de Montmartre Paris

ELIAS de Félix Mendelssohn

Oratorio avec choeur, solistes et orchestre



Samedi 7 février à 14h30 et lundi 9 février à 20h30

Église Saint-Jean de Montmartre 19 rue des Abbesses,

75018 Paris (métro Abbesses)

Billets : https://www.chorus14.net/reserver

Tarifs 15€ à 35€ Tarifs réduits en ligne

https://www.chorus14.net/reserver ensemblechorus14@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100063689396649 https://x.com/EChorus14



