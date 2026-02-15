Concerts Metal pour les 10 Ans de l’association La Vonologie Salle Avel Dro Plozévet

Concerts Metal pour les 10 Ans de l’association La Vonologie

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

L’association La Vonologie fête ses 10 ans avec une soirée-concert à Plozévet.

4 concerts se dérouleront au centre culturel de l’Avel-Dro

– Those Once Loyal (Bolt Thrower Tribute Nantes)

– Manzer (Black Thrash Poitiers)

– Accursed Tongue (Death Metal Quimper)

– Lord Gallery (Heavy Metal Vendée) .

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 85 25 44 60

