Concerts Metal pour les 10 Ans de l’association La Vonologie Salle Avel Dro Plozévet
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Début : 2026-02-21
2026-02-21
L’association La Vonologie fête ses 10 ans avec une soirée-concert à Plozévet.
4 concerts se dérouleront au centre culturel de l’Avel-Dro
– Those Once Loyal (Bolt Thrower Tribute Nantes)
– Manzer (Black Thrash Poitiers)
– Accursed Tongue (Death Metal Quimper)
– Lord Gallery (Heavy Metal Vendée) .
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 85 25 44 60
