Concerts Mille et une nuits Eglise St Joseph Montélimar
Concerts Mille et une nuits Eglise St Joseph Montélimar mardi 11 novembre 2025.
Concerts Mille et une nuits
Eglise St Joseph 68 avenue du Teil Montélimar Drôme
Tarif : 22 – 22 – 56 EUR
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-13
2025-11-11
La magie de la musique à la lueur des bougies
Eglise St Joseph 68 avenue du Teil Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The magic of music by candlelight
German :
Die Magie der Musik bei Kerzenschein
Italiano :
La magia della musica a lume di candela
Espanol :
La magia de la música a la luz de las velas
