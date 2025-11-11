Concerts Mille et une nuits Eglise St Joseph Montélimar

Concerts Mille et une nuits

Eglise St Joseph 68 avenue du Teil Montélimar Drôme

Tarif : 22 – 22 – 56 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-11

La magie de la musique à la lueur des bougies

.

Eglise St Joseph 68 avenue du Teil Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The magic of music by candlelight

German :

Die Magie der Musik bei Kerzenschein

Italiano :

La magia della musica a lume di candela

Espanol :

La magia de la música a la luz de las velas

L’événement Concerts Mille et une nuits Montélimar a été mis à jour le 2025-09-26 par Montélimar Tourisme Agglomération