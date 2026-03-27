Concerts Mr Pelican et Prairie Marie La grange à Sons Mirecourt

Concerts Mr Pelican et Prairie Marie Cours Stanislas Mirecourt 2026-03-27

Concerts Mr Pelican et Prairie Marie La grange à Sons Mirecourt vendredi 27 mars 2026.

Concerts Mr Pelican et Prairie Marie

La grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Concerts Mr Pelican et Prairie Marie.
Deux concerts pour célébrer en musique le printemps qui arrive.
Mr Pelican, c’est de la pop à l’honnêteté désordonnée, des aventures sonores en français griffonnées par un loser attachant et mises en couleur.
Prairie Mairie, pop expérimentale, art punk, chanson. Prairie Mairie est un jeune groupe à trois générations. Un groupe solaire, énergique où souvent pointe une forme de tendresse mélancolique.
Buvette sur place et restauration Food-Truck sur place.Tout public
0  .

La grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 49 93 72 

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English :

Mr Pelican and Prairie Marie concerts.
Two concerts to celebrate the coming spring with music.
Mr Pelican is pop with a messy honesty, sonic adventures in French scribbled and colored by an endearing loser.
Prairie Mairie, experimental pop, art punk, chanson. Prairie Mairie is a young, three-generation band. A sunny, energetic group, often with a touch of melancholy tenderness.
Refreshment bar and food truck on site.

L’événement Concerts Mr Pelican et Prairie Marie Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT

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