Concerts musiques actuelles Ballaké Sissoko & Piers Faccini Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Concerts musiques actuelles Ballaké Sissoko & Piers Faccini

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 19:30:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Deux décennies après leur toute première collaboration, le singer-songwriter italo-britannique Piers Faccini et le virtuose malien de la kora, Ballaké Sissoko, reviennent avec un album enchanteur Our Calling. Cet album offre un dialogue captivant entre un instrumentiste au sommet de son art et un auteur-compositeur orfèvre des mots. Ensemble, ils créent de nouvelles formes de chansons avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions.

Au fil des années, ils ont explore´ ensemble de nouvelles passerelles entre les traditions mandingues et les formes de chanson folk britanniques et méditerranéennes A` travers dix morceaux finement ciselés, Our Calling est une ode sonore et narrative a` la migration sous toutes ses formes qu’elle soit végétale, telle une graine emportée par le vent, incarnée par des oiseaux, comme le rossignol migrant entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe au fil des saisons, ou humaine, a` travers les siècles et les routes commerciales qui ont favorise´ le partage des modes musicaux et des rythmes. .

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

