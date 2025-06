Concerts musiques actuelles Fanfare Ciocarlia Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans 5 octobre 2025 16:00

Doubs

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Pour ce lancement de saison des concerts de musiques actuelles dans la salle Ledoux, la Saline royale d’Arc-et-Senans invite la Fanfare Ciocarlia pour un moment festif, convivial, ouvert à tous et 100% Gypsy.

Cet orchestre de cuivres du village caché de Zece Prajini au nord-est de la Roumanie est l’un des plus grands groupes de musique live.

La vitesse fulgurante, la technique irréprochable, les rythmes percutants et les cuivres doux-amers de la fanfare roumaine la distinguent de toutes les autres fanfares du monde. On raconte même qu’aucune fanfare n’avait jamais joué aussi vite.

Leurs réinterprétations radicales de standards occidentaux populaires montrent comment l’orchestre roumain gyptienise sans effort toute musique sur laquelle il joue.

Formé auprès de leurs pères et grands-pères, les membres de la Fanfare Ciocarlia abordent fièrement chaque concert comme un défi divertir le public tout en perpétuant l’esprit authentique de la musique tzigane. .

Saline royale d’Arc-et-Senans D17

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@salineroyale.com

