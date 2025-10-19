Concerts musiques actuelles Le Roi et l’Oiseau Ciné-concert par Chapelier Fou Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Concerts musiques actuelles Le Roi et l’Oiseau Ciné-concert par Chapelier Fou

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans Doubs

Enfant, Le Roi et l’Oiseau faisait partie des films qui tournaient encore et encore dans le magnétoscope du Chapelier Fou. Plus tard, Chapelier Fou comprend enfin ce qui l’avait tant ému dans ce film le soulèvement du peuple face à l’oppression et aux injustices, la poésie comme une arme. Il y avait aussi la musique, qu’il s’amusait à reprendre au piano, au clavecin et au violon. De fil en aiguille, tout en piochant des samples dans la musique et dans les dialogues, le rêve de faire un disque-concept s’est fait jour dans la tête de Chapelier Fou, à partir des thèmes qui l’obsédaient dans ce film fondateur, tels que les cloches, la ville basse , le robot ou le double maléfique.

Aujourd’hui c’est finalement l’idée du ciné-concert qui s’est imposée, avec le souhait de Chapelier Fou d’écrire de la musique nouvelle, à sa façon, en s’inspirant de la musique originale de Wojciech Kilar et de Vladimir Cosma ! C’est sous la forme d’un quatuor à cordes que Louis et ses ami·es joueront en live, avec le film comme partition.

Distribution

Louis Warynski violon, synthés, toy piano, melodica, guitare, harmonium

Marie Lambert ou Louise Beaudoire violon, trompette, glockenspiel

Claire Moret violoncelle, flûtes, synthés, glockenspiel

Maxime François alto, autoharp, melodica, boîte à musique .

