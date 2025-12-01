Concerts musiques actuelles Ô GUERILLERES by DRAGA Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Concerts musiques actuelles Ô GUERILLERES by DRAGA

Figure fondatrice du féminisme radical, la philosophe et romancière Monique Wittig est aujourd’hui au cœur des réflexions et enjeux contemporains et son œuvre théorique et littéraire rencontre un écho nouveau auprès des jeunes générations. C’est dans Les Guérillères (1969) que Draga a pioché les textes d’un premier album publié en mai 2025. Le récit, sorte de poème épique ou d’épopée révolutionnaire, campe une communauté féminine en lutte contre l’oppression patriarcale, décrit ses rites, ses croyances et la nécessité de forger un langage nouveau pour une pensée et des vies nouvelles.

Porté par la puissance du texte, le groupe Lucie Antunes, Anna Mouglalis, P.R2B, Théodora Delilez et Narumi Herisson en livre une version flamboyante et protéiforme entre rock engagé, kraut, electro analogique, et post punk.

Ouverture des portes: 19h00

19h30-20h45 Documentaire « Peaches Goes Bananas »

21h15-22h30 DRAGA

Début du concert: 20h30

19h / 20h45 / 22h30 DJ Set Lucie Dernière Minute .

