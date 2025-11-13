Concerts musiques actuelles Roberto Fonseca & Vincent Segal Saline royale Arc-et-Senans

Concerts musiques actuelles Roberto Fonseca & Vincent Segal

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 34 – 34 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Imaginez un piano incandescent, nourri des rythmes cubains et du jazz, qui dialogue avec un violoncelle aux sonorités vibrantes. Roberto Fonseca et Vincent Segal se retrouvent sur scène pour une rencontre rare, où la virtuosité se mêle à l’émotion pure.

Le pianiste cubain Roberto Fonseca excelle dans le jazz cubain et aime autant s’aventurer dans les musiques contemporaines, électro que hip-hop. Héritier du Buena Vista Social Club, il apporte toute l’énergie, la chaleur et la sensualité de La Havane. Avec lui, le violoncelliste français, Vincent Ségal, se nourrit des musiques du monde. Compagnon de route d’artistes aussi variés qu’Ibrahim Maalouf, Matthieu Cheddid, Ballaké Sissoko ou Bumcello, il déploie une palette infinie de nuances, entre groove, lyrisme et improvisation.

Ensemble, ils tissent un dialogue unique et spontané, où chaque note devient une histoire. Leur complicité fait naître une musique généreuse, sans frontières, à la fois intime et universelle, qui vous fera voyager entre effervescence cubaine et poésie intemporelle.

—————————————————————————————-

Placement assis en série 1 ou 2

Ouverture des portes: 19h30

Début du concert: 20h30

Accessible avec le pass Culture

Pour les personnes à mobilité réduite et les enfants de de 6 ans, merci de prendre contact par email ou par téléphone:

billetterie@salineroyale.com 03 81 54 45 45

——————————————————————————————

Le billet de concert ne donne pas accès aux expositions mais il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le droit d’entrée .

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

