Concerts musiques actuelles Royal Vybz Saline royale Arc-et-Senans

Concerts musiques actuelles Royal Vybz

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 24 – 24 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-05 04:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les associations Well Living, Uppertone, High Legal Brothers et la Saline royale d’Arc-et-Senans s’associent pour vous présenter la soirée Royal Vybz le samedi 4 avril 2026.

Ce projet, empreint d’une symbolique forte, vise à faire résonner la culture Sound System et les musiques jamaïcaines, Dub Music, Dancehall et Shatta à la Saline royale d’Arc-et-Senans, un lieu de patrimonial exceptionnel, chargé d’histoire et de culture.

Côté programmation, OBF pilier du DUB francophone, Charlie P. et d’autres invités comme MTZx, le collectif de danse Porte Avion et le trio female dancehall G.ruL3rs, se produiront à la Saline royale dans la salle Ledoux.

Les acteurs de l’événement

Portée par une volonté d’ouverture et de partage, Well Living s’est donnée pour mission d’accompagner les artistes émergents — tels que MTZX — tout en créant des événements favorisant le lien social et culturel en milieu rural. Des rendez-vous comme les 24h du Dub ou Well’Oween en sont aujourd’hui les symboles.

Depuis plusieurs années, les associations High Legal Brothers et Uppertone participent activement à la transmission et à la valorisation des cultures Reggae, Dub, Dancehall et désormais Shatta. Leur engagement, leurs conseils et leur énergie ont été une véritable source d’inspiration.

C’est donc tout naturellement que ces 4 acteurs culturels ont souhaité partager avec vous cette nouvelle aventure la soirée Royal Vybz.

Avec

Riddim Sound

G.ruL3rs

Collectif Porte Avions

Soirée co-produite par la Saline royale, en partenariat avec

Well Living

Uppertone

High Legal Brothers

—————————————————————————————-

Soirée concerts tout public

Placement libre debout

Accessible avec le pass Culture

Ouverture des portes: 19h30

Début de la soirée 20h30

Fin de la soirée 4h00

Bar et Food Truck sur place

——————————————————————————————

Le billet de concert ne donne pas accès aux expositions mais il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le droit d’entrée .

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Concerts musiques actuelles Royal Vybz

German : Concerts musiques actuelles Royal Vybz

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts musiques actuelles Royal Vybz Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-11-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)