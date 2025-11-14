Concerts musiques actuelles Tiken Jah Fakoly Acoustic tour Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Concerts musiques actuelles Tiken Jah Fakoly Acoustic tour [COMPLET]

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

[CONCERT COMPLET 14 NOVEMBRE 2025]

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or et des Victoires de la Musique, Tiken Jah Fakoly s’impose aujourd’hui comme un artiste majeur et mondialement reconnu.

Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada.

Originaire de Côte d’Ivoire, il est le véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de changement.

En 2024 Tiken Jah Fakoly revient avec un nouvel album et une tournée inédite en acoustique. Entouré de musiciens traditionnels d’Afrique de l’Ouest l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands hits tels que Plus rien ne m’étonne, Tonton d’America et Quitte le pouvoir.

1ère partie Sorg & Napoléon Maddox Acoustic set .

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@salineroyale.com

English : Concerts musiques actuelles Tiken Jah Fakoly Acoustic tour [COMPLET]

German : Concerts musiques actuelles Tiken Jah Fakoly Acoustic tour [COMPLET]

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts musiques actuelles Tiken Jah Fakoly Acoustic tour [COMPLET] Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-10-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)