Concerts Piano à 4 mains

Centre d’art Yvon Morin Centre d’art vieux village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

8 Jeunes musiciens des Conservatoires CNSM Lyon CRR Paris élèves de Jérôme Granjon , se succèderont en jeux à quatre mains, pour des pièces de Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….

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Centre d’art Yvon Morin Centre d’art vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

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English :

8 young musicians from the Conservatoires CNSM Lyon CRR Paris, students of Jérôme Granjon, will take turns playing four-handed pieces by Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….

L’événement Concerts Piano à 4 mains Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux