Concerts Piano à 4 mains Centre d’art Yvon Morin Le Poët-Laval
Concerts Piano à 4 mains Centre d’art Yvon Morin Le Poët-Laval samedi 28 mars 2026.
Concerts Piano à 4 mains
Centre d’art Yvon Morin Centre d’art vieux village Le Poët-Laval Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
adultes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
8 Jeunes musiciens des Conservatoires CNSM Lyon CRR Paris élèves de Jérôme Granjon , se succèderont en jeux à quatre mains, pour des pièces de Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….
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Centre d’art Yvon Morin Centre d’art vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
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English :
8 young musicians from the Conservatoires CNSM Lyon CRR Paris, students of Jérôme Granjon, will take turns playing four-handed pieces by Mozart, Debussy, Schubert, Satie, ….
L’événement Concerts Piano à 4 mains Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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