CONCERTS Pitchouns Paradaïze #8 : Cric-crac + Boum Boom Bal à Aude Trèbes Dimanche 15 mars, 11h00 6 € le concert – 10 € le PASS journée (incluant les 2 concerts uniquement) – Gratuit pour les – de 3 ans. Réservation conseillée

OUVERTURE DES PORTES À 11h

__________________________________________

Bienvenue dans le paradis des minots, parce qu’eux aussi ont besoin de découvrir les joies de la musique live, avec des vrais concerts créés spécialement pour eux.

Une matinée pour découvrir des comptes musicaux qui donnent du courage et une après-midi agitée sur des paroles sensées pour se dépenser sur le dance-floor !

Jeux pour enfants et maquillage de 11h à 16h

CONCERTS JEUNE PUBLIC

**11h30 Cric-crac** _Spectacle musical de contes_

Des histoires abracadabrantes tirées du sac, de gros tubes de chansons du répertoire traditionnel pour les petits, le tout arrangé à la voix, à la guitare et aux sampler, et bruitages à la bouche. Voici la recette magique de Flavia Perez pour partir à l’aventure avec joie !

**14h30 Boum Boom** _Dance Floor pour les juniors_

Une piste de danse où musique, texte, chorégraphies participatives et fantaisie fusionnent dans un cocktail pétaradant. Telle une professeur de Zumba, Anne-laure Carette transmet les mouvements aux enfants. De l’imitation à l’improvisation, elle partage les chorégraphies avec humour sur des compositions originales croisant musique acoustique et électronique. Les basses et beat puissants sont au rendez vous, et l’accordéon vient se poser en live pour délivrer des improvisations.

SUR PLACE

*Jeux, maquillage & CareZone* Des jeux et un stand de maquillage toute la journée ; un espace CareZone pour les enfants et ados où la parole est bienveillante et où toutes les questions qui les taraudent peuvent être posées. Bouchons d’oreille et casques enfants mis à disposition, bibliothèque jeunesse et espace dessin non-sexiste ; pour les parents des + petits, table à langer & micro-ondes. *Buvette & restauration* De quoi se régaler pour les grand.e.s et les petit.e.s toute la journée avec des produits locaux et/ou bio. Menu spécial PITCHOUNS EXPRESS

PRATIQUE

Le dimanche 15 mars 2026 de 11h à 16h

Salle BAL A AUDE (derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22 Rue de l’Industrie, 11800 Trèbes

Parking avec places PMR réservées. CB acceptée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T16:00:00.000+01:00

https://billetterie.festik.net/musicalsol/ https://fb.me/e/41l26AkW7 https://linktr.ee/musicalsol11 04 68 10 41 28

Bal à Aude 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude



