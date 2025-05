Concerts « Poivre et Celte » et « Chorale Domfamiré » – église notre dame La Ferté Macé, 11 mai 2025 16:00, La Ferté Macé.

Orne

Concerts « Poivre et Celte » et « Chorale Domfamiré » église notre dame Place du Général Leclerc La Ferté Macé Orne

Début : 2025-05-11 16:00:00

fin : 2025-05-11

2025-05-11

2 concerts en soutien à Mayotte

1ère partie le groupe Poivre et Celte, ballades irlandaises

2ème partie chorale Domfamiré, Gospel avec Emma Mory

église notre dame Place du Général Leclerc

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 35 90 63 64 laurencesoubien@gmail.com

English : Concerts « Poivre et Celte » et « Chorale Domfamiré »

2 concerts in support of Mayotte

part 1: Poivre et Celte, Irish ballads

part 2: Domfamiré choir, Gospel with Emma Mory

German :

2 Konzerte zur Unterstützung von Mayotte

1. Teil: Die Gruppe Poivre et Celte, irische Balladen

2. Teil: Chor Domfamiré, Gospel mit Emma Mory

Italiano :

2 concerti a sostegno di Mayotte

1a parte: Poivre et Celte, ballate irlandesi

2a parte: coro Domfamiré, Gospel con Emma Mory

Espanol :

2 conciertos en favor de Mayotte

1ª parte: Poivre et Celte, baladas irlandesas

2ª parte: Coro Domfamiré, Gospel con Emma Mory

