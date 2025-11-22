Concerts Punky Reggae Party salle du rex Briouze

Concerts Punky Reggae Party

salle du rex 16 Rue Pouline Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-23 03:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Au programme de cette Punky Reggae Party

– I Sens & the Binghi Crew (Reggae)

– The Eternal Youth (Punk Rock)

– Selecta Antwan (Reggae)

– Rudder (Punk Rock) .

salle du rex 16 Rue Pouline Briouze 61220 Orne Normandie

English : Concerts Punky Reggae Party

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts Punky Reggae Party Briouze a été mis à jour le 2025-10-23 par Flers agglo