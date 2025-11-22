Concerts Punky Reggae Party salle du rex Briouze
Concerts Punky Reggae Party
salle du rex 16 Rue Pouline Briouze Orne
Tarif : – –
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-23 03:00:00
2025-11-22
Au programme de cette Punky Reggae Party
– I Sens & the Binghi Crew (Reggae)
– The Eternal Youth (Punk Rock)
– Selecta Antwan (Reggae)
– Rudder (Punk Rock) .
