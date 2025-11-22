Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concerts Punky Reggae Party salle du rex Briouze samedi 22 novembre 2025.

salle du rex 16 Rue Pouline Briouze Orne

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-23 03:00:00

Au programme de cette Punky Reggae Party

– I Sens & the Binghi Crew (Reggae)
– The Eternal Youth (Punk Rock)
– Selecta Antwan (Reggae)
– Rudder (Punk Rock)   .

