Concerts Rencontres

Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

L’Orchestre Harmonie de Huismes, l’école de musique et de théâtre Chinon Vienne et Loire ainsi que le CMF Centre Val de Loire vous présenteront leur programme Nos Héritages Culturels

Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Orchestre Harmonie de Huismes, the Chinon Vienne et Loire music and theater school and the CMF Centre Val de Loire will present their Nos Héritages Culturels program

L’événement Concerts Rencontres Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme