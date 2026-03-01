Concerts Rencontres Beaumont-en-Véron
Concerts Rencontres Beaumont-en-Véron samedi 21 mars 2026.
Concerts Rencontres
Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
L’Orchestre Harmonie de Huismes, l’école de musique et de théâtre Chinon Vienne et Loire ainsi que le CMF Centre Val de Loire vous présenteront leur programme Nos Héritages Culturels
L’Orchestre Harmonie de Huismes, l’école de musique et de théâtre Chinon Vienne et Loire ainsi que le CMF Centre Val de Loire vous présenteront leur programme Nos Héritages Culturels .
Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Orchestre Harmonie de Huismes, the Chinon Vienne et Loire music and theater school and the CMF Centre Val de Loire will present their Nos Héritages Culturels program
L’événement Concerts Rencontres Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme