Concerts + Repas Hors-Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Contes, improvisation, repas et concert.

19h30 repas

20h30 Le chemin du retour Lettres Révolutionnaires de Diane Di Prima, contées et portées par une musique épidermique et viscérale.

Virage Ravage Improvisation et enchevêtrement d’influences trad et expérimentales. 6 .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling, improvisation, meal and concert.

L’événement Concerts + Repas Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)