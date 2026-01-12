Concerts + Repas Hors-Loge Najac
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Repas
Début : Samedi 2026-01-17
Contes, improvisation, repas et concert.
19h30 repas
20h30 Le chemin du retour Lettres Révolutionnaires de Diane Di Prima, contées et portées par une musique épidermique et viscérale.
Virage Ravage Improvisation et enchevêtrement d’influences trad et expérimentales. 6 .
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
Storytelling, improvisation, meal and concert.
