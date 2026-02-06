Concerts Rockabilly La Quincaillerie Guéret

Concerts Rockabilly La Quincaillerie Guéret samedi 21 février 2026.

La Quincaillerie Avenue Charles de Gaullle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Concerts Rockabilly avec The Rough boys et Wild Karma.
Food truck   .

La Quincaillerie Avenue Charles de Gaullle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 45 13 

