Concerts Rockabilly La Quincaillerie Guéret

La Quincaillerie Avenue Charles de Gaullle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Concerts Rockabilly avec The Rough boys et Wild Karma.

Food truck .

La Quincaillerie Avenue Charles de Gaullle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 45 13

