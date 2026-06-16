Lachamp-Ribennes

CONCERTS SAUVAGES #3

Lachamp-Ribennes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Désacraliser les lieux de concerts n’est pas une nouveauté, Franz Schubert au dix-neuvième siècle souhaitait exporter sa musique auprès d’un large public.

Désacraliser les lieux de concerts n’est pas une nouveauté, Franz Schubert au dix-neuvième siècle souhaitait exporter sa musique auprès d’un large public.

Le compositeur se plaignait déjà du conservatisme des programmateurs et du public de

l’élite Viennoise.

Il s’est même risqué à présenter quelques lied dans des tavernes très bruyantes où il avait

ses habitudes.

Pour nous la problématique semble différente.

Quoi que?

La batterie instrument utilisée dans “Les concerts sauvages” n’est pas un instrument de

concertiste.

Il n’existe pas de répertoire écrit pour un soliste.(sauf celui-ci)

Écrire des sonates pour ce type d’instrument est tout à fait unique.

Cet instrument est généralement entendu dans le Jazz, les musiques actuelles, voire les musiques du monde. Donc le public sensible à ces esthétiques musicales a du mal à concevoir l’existence d’un répertoire unique consacré à cet instrument.

Vous comprenez alors que les perspectives de concerts traditionnels sont largement

réduites.

D’où cette idée de proposer des lieux de concerts inédits et fortement appréciés des

Lozériens et des visiteurs.

Si la batterie à ses contraintes

poids des éléments, volume sonore plutôt conséquent.

Elle a aussi pas mal d’avantage

Il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’électricité, un sol à peu près stable suffit pour se

produire.

Son aspect timbral est intéressant et ses possibilités mélodiques et harmoniques existent.

Le volume sonore purement acoustique ne nuit pas à l’environnement. Pour l’avoir testé

fréquemment.

Le son se diffuse bien dans le paysage, notamment avec les sonates n°4, 6 et 7 qui ont étés

composés et inspirés par la nature elle-même.

Les autres pièces musicales puisent leurs inspirations autours des éléments et des

vibrations de la terre. (sonate 1,2,3, 5 et 8 en hommage aux créateurs et bâtisseurs de ce

monde)

La complicité des insectes et des chants d’oiseaux à toute sa place dans ce type de concert.

Le programme s’intitule: “UNE SAISON SOUS LE CIEL”

La durée du concert est de une heure environ.

Le contenu du répertoire est expliqué au public.

REPAS POSSIBLE À L’AUBERGE LE GANIVET .

Lachamp-Ribennes 48700 Lozère Occitanie +33 9 82 61 95 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Taking the mystique out of concert venues is nothing new; Franz Schubert, in the nineteenth century, wanted to bring his music to a wider audience.

L’événement CONCERTS SAUVAGES #3 Lachamp-Ribennes a été mis à jour le 2026-06-16 par Conseil Départemental