[Concerts] Scènes Ouvertes Parc du Colombier Offranville

Offranville

[Concerts] Scènes Ouvertes

Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la Fête de la Musique 2026, la Ville d’Offranville organisera des scènes ouvertes en différents lieux de la commune et sur lesquelles se produiront divers groupes, musiciens, chanteurs…

Au programme musiques actuelles, classique, chant lyrique, chorégraphies sur des bandes enregistrées, sur un trottoir ou dans le Parc du Colombier, sur la place centrale ou au sein d’un jardin à l’anglaise. La programmation est plurielle et mérite de venir la découvrir sur la place Jean Dasnias, à la Terrasse Gourmande et dans le Parc floral William Farcy, sur la Place des Canadiens ou encore à la Résidence Autonomie Les Jonquilles.

En soirée, les rues se calmeront et c’est le Parc du Colombier qui accueillera des chanteurs pour célébrer ensemble cet événement culturel. Présence d’un foodtruck pour les gourmands. .

Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 40 42 mairie@offranville.fr

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English : [Concerts] Scènes Ouvertes

L’événement [Concerts] Scènes Ouvertes Offranville a été mis à jour le 2026-06-11 par Seine-Maritime Attractivité