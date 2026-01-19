Concerts Shake the Disease et Victoria Thoizon Polisot

Concerts Shake the Disease et Victoria Thoizon

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : 8 – 8 – 10 Eur

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’Aiguillage vous propose une nouvelle soirée de concerts

-SHAKE THE DISEASE Delta Blues

Des plaines aux horizons de pylônes électriques jusqu’aux néons des villes, rêvant inlassablement de forêts, Romain LAURENT aka SHAKE THE DISEASE passé maître en instruments de contrebande (Cigare-box, Lapsteel, Dobro, Senza) convoque les fantômes du Delta Blues et ceux de la Cold-wave.

Une voix à nulle autre pareille et des concerts d’une rare intensité !

-VICTORIA THOIZON Pop Rock

Une auteure-compositrice-interprète française qui s’impose comme une figure montante de la scène pop-rock.

Son premier album, INKED, sorti en 2017, reflète un univers musical riche, mêlant pop, rock, folk et blues. Composé de onze titres, dont deux en français, cet opus est salué pour sa maturité et son originalité. En 2020, elle dévoile son deuxième album, HANAH, un concept-album racontant l’histoire d’une jeune femme en quête de reconstruction aux États-Unis. Cet opus marque une évolution vers un style qu’elle qualifie de “new pop-rock” et qu’elle fait voyager avec ses musiciens sur de nombreuses scènes.

Elle se distingue par sa voix chaude aux accents soul et rock, rappelant des artistes comme Amy Winehouse, Ella Fitzgerald ou Carole King. Sa présence scénique et son authenticité ont été reconnues lors de l’International Pop Overthrow Festival au Cavern Club de Liverpool en 2019, où la BBC l’a désignée “révélation du festival”.

Victoria Thoizon incarne une artiste complète, alliant talent d’écriture, sensibilité musicale et charisme scénique, offrant une musique sincère et profondément personnelle.

Tarifs 10€/8€

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

