Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 29 novembre 2025.
Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29 23:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Rendez-vous samedi 29 novembre de 19h à 23h au P200 de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin, pour un élan de solidarité et de musiques locales. .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
English : Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin