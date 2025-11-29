Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Rendez-vous samedi 29 novembre de 19h à 23h au P200 de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin, pour un élan de solidarité et de musiques locales. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

English : Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts Soirée de soutien au Peuple Ukrainien par Élan de solidarité pour l’Ukraine | P200 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin