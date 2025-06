Concerts Stone Leek et Panic QTS – Yutz 16 juin 2025 19:30

Moselle

Concerts Stone Leek et Panic QTS 14 rue de Poitiers Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-06-16 19:30:00

fin : 2025-06-16 22:30:00

Date(s) :

2025-06-16

Soirée Punk, skate et Japon avec Stone Leek et Panic Qt’s

Soirée exclusive avec Stone Leek tout droit venue du Japon.

Sur leur tournée Européenne, par un heureux hasard le groupe de Skate punk, passera a Yutz sur une des deux seuls dates prévues en France. Quelle bonheur !

Le show commencera avec un groupe Thionvillois Panic Qt’s. Une évidence pour nous.Tout public

14 rue de Poitiers

Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 44 76 37 64 rawdogsmag@gmail.com

English :

Punk, skate and Japan evening with Stone Leek and Panic Qt’s

Exclusive evening with Stone Leek, straight from Japan.

As part of their European tour, the skate punk band, by happy coincidence, will be in Yutz on one of only two dates in France. What a treat!

The show kicks off with Thionville band Panic Qt’s. An obvious choice for us.

German :

Punk-, Skate- und Japan-Abend mit Stone Leek und Panic Qt’s

Ein exklusiver Abend mit Stone Leek, die direkt aus Japan kommen.

Auf ihrer Europatournee wird die Skate-Punk-Band durch einen glücklichen Zufall an einem der beiden einzigen Termine in Frankreich in Yutz auftreten. Was für ein Glück!

Die Show beginnt mit der Thionviller Band Panic Qt’s. Das war für uns selbstverständlich.

Italiano :

Serata punk, skate e Giappone con Stone Leek e Panic Qt’s

Una serata esclusiva con gli Stone Leek, direttamente dal Giappone.

Nell’ambito del loro tour europeo, la band skate punk farà tappa a Yutz in una delle due sole date in Francia. Che sorpresa!

Lo spettacolo si apre con la band di Thionville Panic Qt’s. Una scelta ovvia per noi.

Espanol :

Noche de punk, skate y Japón con Stone Leek y Panic Qt’s

Una velada exclusiva con Stone Leek, directamente desde Japón.

Como parte de su gira europea, la banda de skate punk hará una parada en Yutz en una de sus dos únicas fechas en Francia. Un placer

El espectáculo comienza con la banda de Thionville Panic Qt’s. Una elección obvia para nosotros.

L’événement Concerts Stone Leek et Panic QTS Yutz a été mis à jour le 2025-06-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME