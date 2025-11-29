Concerts sur le marché de Noël des Lutins Turckheim
Concerts sur le marché de Noël des Lutins Turckheim vendredi 28 novembre 2025.
Concerts sur le marché de Noël des Lutins
Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-12-30 17:30:00
2025-11-28 2025-11-29 2025-12-30
Concert musical où vocal en nocturne sur le marché des Lutins
Concerts nocturnes
Vendredi 28/11 Quintet cuivres de la fanfare du Régiment de Marche du Tchad
Samedi 29/11 Mafias Blues
Samedi 06/12 Elsass Cowboys
Samedi 13/12 Mini fanfare des Balcons
Samedi 20/12 Fabyien et Elise (chants de Noël)
Samedi 27/12 Concert de cuivres
Mardi 30/12 Cuivres du Rebberg .
Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com
English :
Musical or vocal concert in the evening at the Lutins market
German :
Nächtliches Musik- oder Gesangskonzert auf dem Markt der Lutins
Italiano :
Concerto musicale e vocale notturno al mercato di Lutins
Espanol :
Concierto musical y vocal nocturno en el mercado de Lutins
