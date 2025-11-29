Concerts sur le marché de Noël des Lutins Turckheim

Concerts sur le marché de Noël des Lutins

Début : Mardi 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-12-30 17:30:00

2025-11-28 2025-11-29 2025-12-30

Concert musical où vocal en nocturne sur le marché des Lutins

Concerts nocturnes

Vendredi 28/11 Quintet cuivres de la fanfare du Régiment de Marche du Tchad

Samedi 29/11 Mafias Blues

Samedi 06/12 Elsass Cowboys

Samedi 13/12 Mini fanfare des Balcons

Samedi 20/12 Fabyien et Elise (chants de Noël)

Samedi 27/12 Concert de cuivres

Mardi 30/12 Cuivres du Rebberg .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

English :

Musical or vocal concert in the evening at the Lutins market

German :

Nächtliches Musik- oder Gesangskonzert auf dem Markt der Lutins

Italiano :

Concerto musicale e vocale notturno al mercato di Lutins

Espanol :

Concierto musical y vocal nocturno en el mercado de Lutins

