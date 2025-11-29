Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concerts sur le marché de Noël des Lutins Turckheim

Concerts sur le marché de Noël des Lutins Turckheim vendredi 28 novembre 2025.

Concerts sur le marché de Noël des Lutins

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-12-30 17:30:00

Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29 2025-12-30

Concert musical où vocal en nocturne sur le marché des Lutins
Concerts nocturnes

Vendredi 28/11 Quintet cuivres de la fanfare du Régiment de Marche du Tchad

Samedi 29/11 Mafias Blues

Samedi 06/12 Elsass Cowboys

Samedi 13/12 Mini fanfare des Balcons

Samedi 20/12 Fabyien et Elise (chants de Noël)

Samedi 27/12 Concert de cuivres

Mardi 30/12 Cuivres du Rebberg   .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44  infoturckheim@tourisme-colmar.com

English :

Musical or vocal concert in the evening at the Lutins market

German :

Nächtliches Musik- oder Gesangskonzert auf dem Markt der Lutins

Italiano :

Concerto musicale e vocale notturno al mercato di Lutins

Espanol :

Concierto musical y vocal nocturno en el mercado de Lutins

