Concerts symphoniques Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Concerts symphoniques

Samedi 7 février 2026 de 20h à 21h30.

Dimanche 8 février 2026 de 17h à 18h30. Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Concerts de l’orchestre symphonique du Conservatoire Darius Milhaud au profit du plan chorale des écoles. Le Rotary s’engage aux côtés de la ville d’Aix-en-Provence pour la jeunesse aixoise.

Dans la continuité d’un fructueux partenariat entre le Rotary et le Conservatoire Darius Milhaud, qui a permis notamment la création et le financement du premier Orchestre à l’Ecole à Aix-en-Provence, sept clubs Rotary s’associent à la Ville d’Aix-en-Provence en soutenant pour la cinquième année consécutive un projet innovant du Conservatoire.

Le Plan Chorale consiste à accompagner les professeurs des écoles à la maîtrise du chant choral avec leurs élèves, sous la conduite de professionnels expérimentés, soit chaque année plus de 20 classes et de 400 élèves du primaire.

L’année écoulée, ce sont 630 élèves de maternelles qui en ont bénéficié. L’objectif de cette dynamique est, à terme, de donner la chance à tous les enfants des écoles de la Ville d’Aix-en-Provence de chanter dans une chorale.

Depuis l’année scolaire 2023/2024 le dispositif Plan Chorale fait partie des EAC (Education Artistique et Culturelle), et le soutien financier du Rotary permet d’en faire bénéficier plus d’enfants.

Cette année, deux concerts de l’Orchestre Symphonique du Conservatoire seront dédiés à ce projet. La totalité des recettes sera reversée pour la participation au financement du Plan Chorale pour l’année scolaire 2025-2026.



// Programme du concert symphonique /



● Gioachino Rossini, Ouverture du Barbier de Séville

● Wolfgang-Amadeus Mozart, Ouverture des Noces de Figaro

● Giuseppe Verdi, Préludes des Ier et IIIe actes de La Traviata

● Jules Massenet, Méditation, extraite de Thaïs

● Giuseppe Verdi, Ouverture de La Force du destin

● Giacomo Puccini, E lucevan le stelle, extrait de Tosca

● Giuseppe Verdi, Finale de l’acte III de I Lombardi

● Giuseppe Verdi, Scène triomphale (Les trompettes), extraite de Aïda. .

Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Concerts by the Conservatoire Darius Milhaud symphony orchestra to benefit the school choir plan. Rotary joins forces with the city of Aix-en-Provence to help its young people.

