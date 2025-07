Concerts tartines Montagna-le-Reconduit

6 route de l’Ain Montagna-le-Reconduit Jura

Concert tartines à Montlainsia les 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10, 17 et 24 Août à la ferme de Burignat. Plusieurs genre musical sur toutes les dates. Espaces couverts, parking et sanitaires .

6 route de l’Ain Montagna-le-Reconduit 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 22 74 86

