Concerts The Dictaphone + Sweat like an ape + DJ set Rubin Steiner Château de Plessis-lès-Tours La Riche

Concerts The Dictaphone + Sweat like an ape + DJ set Rubin Steiner Samedi 20 septembre, 19h30 Château de Plessis-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif libre

19h30 : concert The Dictaphone

Jérémie Morin confectionne une musique bricolée aux penchants expérimentaux, nourrie de krautrock et de boucles cold-wave, de psychédélisme retors et de post-pop bancale, d’instruments organiques et de dérives drones.

21h : concert Sweat like an ape

Depuis 2015, Sweat Like An Ape! distillent avec talent funk-punk, post-punk tropical et disco noisy.

22h : DJ set de Rubin Steiner

Château de Plessis-lès-Tours 118 Rue du Plessis 37520 La Riche La Riche 37520 La Meignanne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 38 29 29 https://leplessis.net/ Le Château du Plessis est la première demeure royale de la Vallée de la Loire, construit en 1463 par Louis XI.

Aujourd’hui tiers-lieu culturel, un projet multidisciplinaire y est développé alliant découverte du patrimoine, programmation artistique, ateliers artistiques, résidences d’artistes et préservation de la biodiversité.

Sweat like an ape