Concerts tôt, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Concerts tôt Mercredi 18 mars, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:30:00+01:00

Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes.

Les « Petites Scènes » sont destinées à des élèves de 1er cycle et de 2è cycle. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas.

CRR-Espace Varèse 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Petite scène Conservatoire Audition

Crédits : MART PRODUCTION