Concerts tous pour la paix – Théâtre de verdure Nyons, 23 mai 2025 19:00, Nyons.

Drôme

Concerts tous pour la paix Théâtre de verdure 96 Promenade de la digue Nyons Drôme

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23 23:00:00

2025-05-23

Concert Send me love letters (Rock Lyon)

1ère partie Ateliers Muz de Nyons et de Buis les Baronnies

Fin de soirée avec 6812

Cloture à 23h



Concerts accompagnés de buvette

Théâtre de verdure 96 Promenade de la digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 48 72 75 fcpeprimairenyons@gmail.com

English :

Concert: Send me love letters (Rock Lyon)

part 1: Ateliers Muz from Nyons and Buis les Baronnies

End of the evening with 6812

Closing at 11pm



Concerts with refreshments

German :

Konzert: Send me love letters (Rock Lyon)

1. Teil: Ateliers Muz aus Nyons und Buis les Baronnies

Ausklang des Abends mit 6812

Abschluss um 23 Uhr



Konzerte mit Getränkestand

Italiano :

Concerto: Inviami lettere d’amore (Rock Lyon)

1a parte: Ateliers Muz di Nyons e Buis les Baronnies

Fine della serata con 6812

Chiusura alle 23.00



Concerti accompagnati da un rinfresco

Espanol :

Concierto: Send me love letters (Rock Lyon)

1ª parte: Ateliers Muz de Nyons y Buis les Baronnies

Fin de la velada con 6812

Cierre a las 23h



Conciertos acompañados de refrescos

L’événement Concerts tous pour la paix Nyons a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale