Concerts TVR Jazz Café Botanique / Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont

Informations pratiques

Sainte-Croix-du-Mont

Concerts TVR Jazz

Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Des concerts tous les dimanches à 17h sur les hauteurs de Sainte-Croix-du-Mont ! TVR Jazz est au programme de ce 27 Septembre. .

Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18 morgat.lea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts TVR Jazz

L’événement Concerts TVR Jazz Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud