CONCERT TIOU Chanson contemporaine a l’ancienne Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

Chanson contemporaine a l’ancienne Vendredi 3 octobre, 20h30 Théâtre du Pont Tournant Gironde
Tarif plein : 20€
Tarif Voisins :18€ (justificatif de domicile 33300)
Tarif Adhérents : 17€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )
Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00
Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00
Constance Production
Chanteur à fleur de peau, charismatique et généreux, influencé autant par la pop culture que par la chanson à texte, Tiou ébouriffe la chanson française ! Avec son complice Xavier Duprat au piano, il transmet des émotions brutes à la croisée de la poésie et de l’instinct.
Le vendredi 3 octobre 2025, Tiou vous invite à une soirée unique : un voyage sensible à travers ses morceaux les plus marquants pour un moment à part.
Pensée comme une rétrospective chaleureuse et vivante au-delà d’un simple concert, la soirée transformera le théâtre du Pont Tournant en un lieu de vie, grâce à une mise en scène et quelques surprises visuelles et sonores.
Un moment rare à partager qui fera l’objet d’une captation pour la préparation du futur album live de Tiou…
Un souvenir à conserver et à réécouter ! »
Tiou : Auteur/Compositeur /Interprète
Piano : Xavier Duprat
Durée : 1H15
Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine
