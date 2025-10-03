CONCERT TIOU Chanson contemporaine a l’ancienne Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

Chanson contemporaine a l’ancienne Vendredi 3 octobre, 20h30 Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 20€

Tarif Voisins :18€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 17€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Constance Production

Chanteur à fleur de peau, charismatique et généreux, influencé autant par la pop culture que par la chanson à texte, Tiou ébouriffe la chanson française ! Avec son complice Xavier Duprat au piano, il transmet des émotions brutes à la croisée de la poésie et de l’instinct.

Le vendredi 3 octobre 2025, Tiou vous invite à une soirée unique : un voyage sensible à travers ses morceaux les plus marquants pour un moment à part.

Pensée comme une rétrospective chaleureuse et vivante au-delà d’un simple concert, la soirée transformera le théâtre du Pont Tournant en un lieu de vie, grâce à une mise en scène et quelques surprises visuelles et sonores.

Un moment rare à partager qui fera l’objet d’une captation pour la préparation du futur album live de Tiou…

Un souvenir à conserver et à réécouter ! »

Tiou : Auteur/Compositeur /Interprète

Piano : Xavier Duprat

Durée : 1H15

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

