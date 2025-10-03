Concertus interruptus GROTTES DE BETHARRAM Lestelle-Bétharram
GROTTES DE BETHARRAM 3367 rte des Grottes de Betharram Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-04 20:30:00
2025-10-03
Un concert extraordinaire pour une expérience inoubliable dans un cadre magique.
Trinidad Jimenez Flûtes
Chano Dominguez Piano
Réservation sur Helloasso .
+33 6 11 62 72 66 lagrange@zulufox.fr
