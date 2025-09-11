Concertus interruptus La Grange Montaut

Concertus interruptus La Grange Montaut jeudi 11 septembre 2025.

La Grange 1029 Route Du Mourle Montaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-11 20:30:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

Concert spectacle, Concertus Interruptus est une création originale de Ana Maria Venegas avec le clown Paquita et le groupe de Rock Zulu Fox.

Un mélange détonnant du gros son Rock, du rire, des larmes et en plus de la bonne bière pression artisanale de nos amis de la brasserie Pontacus !!! .

La Grange 1029 Route Du Mourle Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 62 72 66 lagrange@zulufox.fr

