Concetr Offenbach en folie Melle

Concetr Offenbach en folie Melle mardi 12 août 2025.

Concetr Offenbach en folie

Espace Goirand Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-12

Mardi 12 août | 17h

Espace Goirand

CONCERT

Offenbach en folie

dans le cadre des Soirées lyriques de Sanxay

Airs, duos et trios d’opéras bouffes de Jacques Offenbach. Avec Charlotte Bonnet, soprano, Alfred Bironien, ténor, et Olivier Grand, baryton et Robin le Bervet, piano. Les chanteurs participent aux représentations de l’opéra Nabucco de Verdi les 9, 11 et 13 août au théâtre antique de Sanxay et viennent nous réjouir pour un concert gratuit dans le cadre des Soirées lyriques en itinérance de Sanxay. .

Espace Goirand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nat@larondedesjurons.org

English : Concetr Offenbach en folie

German : Concetr Offenbach en folie

Italiano :

Espanol : Concetr Offenbach en folie

L’événement Concetr Offenbach en folie Melle a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Pays Mellois