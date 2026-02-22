CONCEVOIR SON DESIGN EN PERMACULTURE Montpellier

CONCEVOIR SON DESIGN EN PERMACULTURE

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30

Apprendre à observer et planifier un espace en suivant les principes de conception en permaculture.

Nos ateliers agroécologiques (1h à 1h30) vous initient à des pratiques variées semis, plantation, préparation de planches de culture, agriculture syntropique, apiculture, rotation des cultures… Des moments d’apprentissage concrets, conviviaux et accessibles, pour cultiver avec la nature plutôt que contre elle.

Nos ateliers sont à prix libre et nécessaire (min. 5€), participation conseillée: 10€.

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

English :

Wednesday, March 11, 2:30 to 4:30 pm

Learn to observe and plan a space using permaculture design principles.

