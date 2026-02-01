Concevoir son jardin nourricier Maison d’activités Emile Halbout, Salle n°13 Flers
Concevoir son jardin nourricier
Maison d’activités Emile Halbout, Salle n°13 2 Rue Pierre Lemière Flers Orne
Apprenez à préparer votre plan, observer votre sol et choisir vos plantes pour créer un jardin nourricier productif et durable.
Dès 12 ans.
Animation proposée dans le cadre du Projet alimentaire territorial de Flers Agglo. .
Maison d’activités Emile Halbout, Salle n°13 2 Rue Pierre Lemière Flers 61100 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46
