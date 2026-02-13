Concevoir son jardin nourricier, Maison d’activités Emile Halbout, Salle n°13, 2 Rue Pierre Lemière, 61100 Flers, Flers

Concevoir son jardin nourricier Jeudi 19 février, 14h00 Maison d’activités Emile Halbout, Salle n°13, 2 Rue Pierre Lemière, 61100 Flers Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Apprenez à préparer votre plan, observer votre sol et choisir vos plantes pour créer un jardin nourricier productif et durable. Dès 12 ans.

Maison d'activités Emile Halbout, Salle n°13, 2 Rue Pierre Lemière, 61100 Flers

Béa Gillot