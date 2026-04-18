Conchyli Party Royan Esplanade Kérimel de Kerveno Royan

Royan

Conchyli Party Royan

Esplanade Kérimel de Kerveno Entre la plage et le port de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

39 € standard, 49 € places près de la scène

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 00:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Sous un grand chapiteau à l’ambiance marinière, sur la plage de Royan à deux pas de l’océan Dîner-spectacle avec un menu basé sur les produits de la mer et de la conchyliculture locale, pour célébrer le territoire Royan Atlantique et Marennes-Oléron.

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Esplanade Kérimel de Kerveno Entre la plage et le port de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 29 54 21 contact@medusor.fr

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English :

Under a big tent with a seafaring atmosphere, on the Royan beach just a stone?s throw from the ocean: Dinner and show with a menu based on local seafood and shellfish, to celebrate the Royan Atlantique and Marennes-Oléron region.

L’événement Conchyli Party Royan Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Royan Atlantique