Conchyli Party Royan Esplanade Kérimel de Kerveno Royan
Conchyli Party Royan Esplanade Kérimel de Kerveno Royan samedi 18 avril 2026.
Royan
Conchyli Party Royan
Esplanade Kérimel de Kerveno Entre la plage et le port de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 49 EUR
39 € standard, 49 € places près de la scène
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18 00:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Sous un grand chapiteau à l’ambiance marinière, sur la plage de Royan à deux pas de l’océan Dîner-spectacle avec un menu basé sur les produits de la mer et de la conchyliculture locale, pour célébrer le territoire Royan Atlantique et Marennes-Oléron.
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Esplanade Kérimel de Kerveno Entre la plage et le port de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 29 54 21 contact@medusor.fr
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English :
Under a big tent with a seafaring atmosphere, on the Royan beach just a stone?s throw from the ocean: Dinner and show with a menu based on local seafood and shellfish, to celebrate the Royan Atlantique and Marennes-Oléron region.
L’événement Conchyli Party Royan Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Royan Atlantique
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