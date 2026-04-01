Conchyli party Royan

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : 49 – 49 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée dîner-spectacle avec un menu basé sur les produits de la mer. Concerts, danses aérienne, casino des mers, soirée dansante. Organisé par le Salon des Pêches de Royan et soutenu par la Ville de Royan.

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Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 29 54 21 contact@medusor.fr

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English :

Evening dinner and show with a menu based on seafood. Concerts, aerial dances, casino des mers, dance party. Organized by the Salon des Pêches de Royan and supported by the City of Royan.

L’événement Conchyli party Royan Royan a été mis à jour le 2026-03-16 par Mairie de Royan