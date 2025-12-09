Concierto en arena Muntzenheim

Concierto en arena

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Expérience audiovisuelle sensible, Concierto en Arena est un jardin suspendu où sable et musique s’épousent en une balade poétique.

Spectacle de dessin en sable et musique par la compagnie caminos.

Expérience audiovisuelle sensible, Concierto en Arena est un jardin suspendu où sable et musique s’épousent en une balade poétique. La délicate immersion dans l’image et le son invite à un voyage intime, offrant à chacun le loisir de se laisser porter par ses émotions.

Espace de liberté pour l’imaginaire, nourri d’évocations et de figures fugaces, on en revient troublé comme au sortir d’un rêve. La Cie Caminos cherche à présenter des spectacles qui parlent au sensible et à l’imaginaire des spectateurs quelque soit leur âge, en faisant le choix d’une narration qui ne passe pas par les mots, mais par la musique et le dessin.

Parce qu’il nous semble important de proposer, spécialement aux plus jeunes, des moments suspendus qui leur permettent de prendre une distance avec le réel et de nourrir leur imaginaire. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

A sensitive audiovisual experience, Concierto en Arena is a suspended garden where sand and music come together in a poetic stroll.

German :

Concierto en Arena ist eine sensible audiovisuelle Erfahrung, ein hängender Garten, in dem sich Sand und Musik zu einem poetischen Spaziergang vereinen.

Italiano :

Sensibile esperienza audiovisiva, Concierto en Arena è un giardino sospeso dove sabbia e musica si fondono in una passeggiata poetica.

Espanol :

Experiencia audiovisual sensible, Concierto en Arena es un jardín suspendido donde arena y música se unen en un paseo poético.

