Concierto en Valencia : Los Encuentros Musicâme Iglesia San Juan del Hospital Valence
Concierto en Valencia : Los Encuentros Musicâme Iglesia San Juan del Hospital Valence vendredi 17 octobre 2025.
Concierto en Valencia : Los Encuentros Musicâme Iglesia San Juan del Hospital Valence Vendredi 17 octobre, 19h30 Tarifa Esencial 25€
De Vivaldi a Armstrong, un viaje musical universal entre clásico, ópera, tango y emoción.
Musicâme France le invita a vivir un momento excepcional con este programa luminoso y generoso — perfecto para una velada musical entre sueño, virtuosidad y emoción.
De Vivaldi a Armstrong, este concierto teje un vínculo refinado entre las grandes obras maestras clásicas, las fantasías operísticas y las músicas populares reinventadas.
Un recorrido sensible y vibrante que revela la música en todos sus colores — entre elegancia, fuerza y luz.
Issam Garfi Flauta, Roman Kholmatov Violin-Solo, Vanja Skoković 2nd Violon, Javier Cardenas Viola, Vlad Trokhov Cello
**Programme**
J. Brahms : Danza Húngara n.º 5
W.A.Mozart : Concierto para flauta en Sol Mayor – Allegro Maestoso
M.Weber : Fantasía para flauta sobre la ópera “Der Freischütz”
M. De Falla : Siete Canciones Populares – Nana
M.Skoryk : Danza española
J. S. Bach : Aria
Piazzolla : Libertango
P. I. Chaikovski : Vals de La Bella Durmiente
G. Verdi : Fantasía para flauta sobre la ópera “La Traviata”
L. Armstrong : What a Wonderful World
A. Vivaldi : Los 4 Estaciones : “El Invierno”
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-17T19:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-17T21:00:00.000+02:00
https://musicamefrance.com/concert/concierto-en-valencia-los-encuentros-musicame/ +337 49 97 97 08
Iglesia San Juan del Hospital C. del Trinquet de Cavallers, 5, Ciutat Vella Valencia46003 Ciutat Vella Valence 46002 Comarca de València