Concierto en Valencia : Los Encuentros Musicâme Iglesia San Juan del Hospital Valence

Concierto en Valencia : Los Encuentros Musicâme Iglesia San Juan del Hospital Valence vendredi 17 octobre 2025.

Concierto en Valencia : Los Encuentros Musicâme Iglesia San Juan del Hospital Valence Vendredi 17 octobre, 19h30 Tarifa Esencial 25€

De Vivaldi a Armstrong, un viaje musical universal entre clásico, ópera, tango y emoción.

Musicâme France le invita a vivir un momento excepcional con este programa luminoso y generoso — perfecto para una velada musical entre sueño, virtuosidad y emoción.

De Vivaldi a Armstrong, este concierto teje un vínculo refinado entre las grandes obras maestras clásicas, las fantasías operísticas y las músicas populares reinventadas.

Un recorrido sensible y vibrante que revela la música en todos sus colores — entre elegancia, fuerza y luz.

Issam Garfi Flauta, Roman Kholmatov Violin-Solo, Vanja Skoković 2nd Violon, Javier Cardenas Viola, Vlad Trokhov Cello

**Programme**

J. Brahms : Danza Húngara n.º 5

W.A.Mozart : Concierto para flauta en Sol Mayor – Allegro Maestoso

M.Weber : Fantasía para flauta sobre la ópera “Der Freischütz”

M. De Falla : Siete Canciones Populares – Nana

M.Skoryk : Danza española

J. S. Bach : Aria

Piazzolla : Libertango

P. I. Chaikovski : Vals de La Bella Durmiente

G. Verdi : Fantasía para flauta sobre la ópera “La Traviata”

L. Armstrong : What a Wonderful World

A. Vivaldi : Los 4 Estaciones : “El Invierno”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T21:00:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concierto-en-valencia-los-encuentros-musicame/ +337 49 97 97 08

Iglesia San Juan del Hospital C. del Trinquet de Cavallers, 5, Ciutat Vella Valencia46003 Ciutat Vella Valence 46002 Comarca de València